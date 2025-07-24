Князь Трубецкой экстренно госпитализирован в Москве

Александр Трубецкой родился в Париже в 1947 году. Он является прямым потомком князей Трубецких, а по линии матери — князей Голицыных. Он широко известен благодаря своей активной деятельности в различных общественных организациях, а также почетному званию профессора Московского государственного университета.