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Князь Трубецкой экстренно госпитализирован в Москве

В Москве был срочно госпитализирован князь Александр Трубецкой. Он является потомком известных аристократических родов Трубецких и Голицыных.

Александр Трубецкой является прямым потомком князей Трубецких, а по линии матери — Голицыных.

В Москве был срочно госпитализирован князь Александр Трубецкой. Он является потомком известных аристократических родов Трубецких и Голицыных.

«78-летний Александр Александрович был экстренно доставлен в реанимационное отделение одной из столичных больниц из-за осложнений с дыханием, возникших после перенесенной им пневмонии», — передает Life.ru. Медикам удалось стабилизировать состояние князя.

Александр Трубецкой родился в Париже в 1947 году. Он является прямым потомком князей Трубецких, а по линии матери — князей Голицыных. Он широко известен благодаря своей активной деятельности в различных общественных организациях, а также почетному званию профессора Московского государственного университета.