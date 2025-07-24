Самолёт Ан-24 с 46 людьми на борту перестал выходить на связь в Амурской области

Пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара» перестал выходить на связь при заходе на посадку в Амурской области. Воздушное судно с 46 людьми на борту пропало с радаров в нескольких километрах от аэропорта города Тынды.
Как сообщили в оперативных службах, на борту находились 40 пассажиров, включая двоих детей, и шесть членов экипажа. Самолёт должен был выйти на связь в контрольной точке, но этого не произошло.
«Самолет Ан-24 авиакомпании Ангара в нескольких км от аэропорта города Тынды не вышел на связь в контрольной точке», — передает сообщение ТАСС.
Прежде стало известно о крушении легкомоторного самолета Beechcraft B200 в аэропорту Саутенд в Лондоне, где погибли все четыре человека, которые находились на борту. Сообщалось, что авиакатастрофа произошла практически сразу после взлета.