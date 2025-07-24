Краснодарский край столкнулся с массовой атакой беспилотников: карта атак БПЛА за 24 июля

Сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые меры для оперативного восстановления стабильного расписания рейсов. По информации представителей воздушной гавани, на нормализацию ситуации потребуется от одного до двух дней. В результате ночной атаки беспилотников были задержаны десятки рейсов как на вылет, так и на прилет. В частности, с опозданием отправятся рейсы из Сочи в Москву, Астрахань, Волгоград, Томск, Уфу и Тюмень. Прибытие пассажиров задерживается из таких городов, как Стамбул, Москва, Новосибирск и Челябинск.