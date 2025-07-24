Дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый» пролетел на малой высоте в Адлере

На видео зафиксировали пролет украинского дрона-камикадзе Ан-196 «Лютый» на малой высоте над Адлером. Тип беспилотника был определен украинским изданием Exilenova+.
На записи видно, как аппарат самолетного типа проходит почти вплотную к фонарным столбам и крыше одноэтажного здания.
В небе также можно заметить несколько мелких вспышек, появляющихся в разное время, передает «Лента.ру».
Падение обломков украинского беспилотника привело к гибели женщины в Адлерском районе Сочи. Еще одна женщина получила ранения. Уточняется, что пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Глава администрации федеральной территории «Сириус» в Сочи Краснодарского края Дмитрий Плишкин 24 июля сообщил о происшествии, связанном с атакой беспилотников. По его словам, произошло попадание по нефтебазе на улице Таврической.
Около пяти взрывов ранее прозвучало над Сочи. По предварительной информации, сработала система ПВО над городом, передал Telegram-канал Shot. Также сообщается о перебоях в работе интернета.
Средства противовоздушной обороны за три с лишним часа вечером 23 июля сбили 21 украинский БПЛА в небе над РФ, передали в Министерстве обороны России.