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Три человека пострадали в драке на юге Москвы

Три человека пострадали в драке на юге Москвы.

Три человека пострадали в драке на юге Москвы. Инцидент произошел в среду вечером.

Как стало известно «МК», конфликт возник на Каширском шоссе, возле ТРЦ «Каширская Плаза», около 22.30. Изначально в драке участвовали двое мужчин, затем к ней подключились женщины. В результате 37-летний житель Ростова-на-Дону получил сотрясение мозга, 39-летняя женщина также госпитализирована с сотрясением мозга. Более серьезные ранения у 41-летней женщины, ее доставили в больницу с резаными ранам рта.

В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.