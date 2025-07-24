Три человека пострадали в драке на юге Москвы.

Как стало известно «МК», конфликт возник на Каширском шоссе, возле ТРЦ «Каширская Плаза», около 22.30. Изначально в драке участвовали двое мужчин, затем к ней подключились женщины. В результате 37-летний житель Ростова-на-Дону получил сотрясение мозга, 39-летняя женщина также госпитализирована с сотрясением мозга. Более серьезные ранения у 41-летней женщины, ее доставили в больницу с резаными ранам рта.