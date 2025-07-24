Таиланд и Камбоджа атаковали друг друга, есть погибшие жители

Напряженность между двумя странами сохранялась на протяжении нескольких недель и достигла пика после того, как накануне Бангкок отозвал посла из Пномпеня и объявил о высылке камбоджийского дипломата. Поводом для этого стали взрывы противопехотных мин в приграничной зоне: в среду пять таиландских военных получили ранения при подрыве на мине неподалеку от границы. По итогам инспекции на территории Таиланда обнаружили значительное количество мин, предположительно установленных в последние месяцы.