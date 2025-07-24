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В Башкирии спасли пациента с редкой патологией надпочечников

В Башкирии медики вернули к жизни мужчину с заболеванием надпочечников.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии помогли 43-летнему мужчине, у которого нашли редкую болезнь. Состояние жителя республики резко ухудшилось после сильного переохлаждения.

После обследования в районной больнице пациента направили в нефрологический центр Республиканской клинической больницы имени Куватова. Анализы выявили опасное снижение уровня калия и гормонов в крови, признаки разрушения мышечной ткани и устойчивую гипертонию. Как пояснил главврач медучреждения Мурад Авзалов, компьютерная томография обнаружила опухоль надпочечника, которая могла привести к серьезным системным нарушениям.

После успешной медикаментозной терапии и хирургического удаления образования состояние пациента нормализовалось — восстановилась подвижность, исчезла слабость. Сейчас мужчина уже выписан домой.

Медики предупреждают: опухоли надпочечников часто маскируются под другие заболевания, вызывая необъяснимую слабость, перепады давления и судороги. При таких симптомах важно незамедлительно обращаться к врачам.

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