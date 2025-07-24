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В Улан-Удэ из-за прорыва трубы затопило улицу

В домах на этой улице отключили подачу холодной воды.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Улан-Удэ затопило улицу из-за прорыва трубы. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, о водной стихии в диспетчерскую сообщили жители улицы Хоца Намсараева, 30.

— На месте работает бригада аварийно-восстановительных работ. Технологическое нарушение зафиксировано на трубопроводе Д-300 мм, — уточняют в пресс-службе мэрии.

Из-за аварийной ситуации, в домах на этой улице ограничили подачу холодного водоснабжения. Для жильцов организуют подвоз воды.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что на Байкале женщина и 16-летняя девочка получили травмы.