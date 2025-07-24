Амурский губернатор сделал заявление после исчезновения самолета с людьми

«Пропал с радаров пассажирский самолет АН-24, который летел из Благовещенска в Тынду», — написал Орлов в своем telegram-канале. Предварительно, на борту находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. К предполагаемому месту происшествия направлены подразделения МЧС России для проведения поисково-спасательных работ.