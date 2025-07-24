Что известно о крушении Ан-24 в Амурской области

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП.
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» не вышел на связь в контрольной точке в нескольких километрах от аэропорта города Тынды.
Борт следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.
МЧС России направило спасателей к месту пропажи с радаров самолета.
На поиски также вылетело воздушное судно Росавиации.
Ан-24 не подавал сигналов о возможных проблемах в воздухе, отметили в оперативных службах.
Самолет пропал с радаров после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Тайга и болота осложняли поиск пропавшего Ан-24, сообщили в оперативных службах.
Обнаружение.
Обломки пропавшего Ан-24 обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды, сообщили ТАСС в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
Главное управление МЧС России по Амурской области после обнаружения самолета открыло телефон горячей линии:
По предварительным данным оперативных служб, все находившиеся на борту люди погибли.
Число пассажиров.
По данным оперативных служб, на борту находились 40 пассажиров, в том числе 2 детей, и 6 членов экипажа.
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в Telegram-канале, что, по предварительным данным, на борту пропавшего самолета находятся 43 пассажира, включая 5 детей, а также 6 членов экипажа.
Расследование.
По факту пропажи пассажирского самолета завели уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц).
Перед полетом борт проходил необходимую проверку, заявили в авиакомпании.
Самолет произвели почти 50 лет назад. В 2021 году сертификат летной годности борта продлили до 2036 года.
В оперативных службах сообщили, что в качестве версии крушения самолета рассматривается ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.