Губернатор Амурской области: На борту пропавшего самолета АН-24 находились 5 детей

На борту пропавшего пассажирского самолета Ан-24, следовавшего из Благовещенска в Тынду, находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. Об этом в четверг, 24 июля, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
По его словам, связь с самолетом прервалась прямо во время полета. В настоящий момент к поисковой операции привлечены все необходимые силы и средства.
Он призвал граждан не распространять неподтвержденную информацию. Все официальные обновления будут публиковаться на ресурсах Правительства Амурской области, передает Telegram-канал губернатора.
Кроме того, RT заявил, что связь пропала после того, как борт при заходе на посадку ушел на второй круг.
О происшествии стало известно утром 24 июля — речь идет о рейсе авиакомпании «Ангара», следовавшем по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Предположительно, самолет находится в нескольких километрах от последнего пункта маршрута — аэропорта в Тынде.
Ранее, 14 июля, вертолет Ми-8 пропал во время полета из Охотска в Магадан. Борт должен был прибыть в пункт назначения в 19:00 по местному времени, но в назначенное время не вышел на связь и в Магадан не прилетел.