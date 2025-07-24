Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС подключилось к поискам пропавшего в Приамурье пассажирского самолета

По данным ведомства, Ан-24 перестал выходить на связь в нескольких километрах от аэропорта Тынды.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели МЧС РФ выдвинулись на поиски пропавшего с радаров и переставшего выходить на связь в Амурской области самолета Ан-24 с пассажирами. Об этом сообщило само министерство.

«В нескольких километрах от аэропорта города Тында пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании “Ангара”. Он следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Предварительно, на борту находятся около 40 человек», — говорится в сообщении ведомства.

По данным РИА Новости, которое ссылается на правоохранительные органы, в самолете находятся 42 пассажира.