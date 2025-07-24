МЧС подключилось к поискам пропавшего в Приамурье пассажирского самолета

Спасатели МЧС РФ выдвинулись на поиски пропавшего с радаров и переставшего выходить на связь в Амурской области самолета Ан-24 с пассажирами. Об этом сообщило само министерство.
«В нескольких километрах от аэропорта города Тында пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании “Ангара”. Он следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Предварительно, на борту находятся около 40 человек», — говорится в сообщении ведомства.
По данным РИА Новости, которое ссылается на правоохранительные органы, в самолете находятся 42 пассажира.