Ан-24 с 46 людьми на борту пропал с радаров в Приамурье: губернатор раскрыл подробности

В нескольких километрах от аэропорта Тынды пропал пассажирский самолет Ан-24. На борту находилось 43 пассажира, включая пятерых детей. Об этом сообщил губернатор региона Орлов.
По информации, полученной от оперативных служб, сегодня в районе Тынды пропал с радаров пассажирский самолёт АН-24, который выполнял рейс из Благовещенска.
По предварительным сведениям, на борту находились 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа. Для проведения поисковых работ привлечены все доступные ресурсы и средства.
Жителям региона настоятельно рекомендовано верить только информации из официальных источников.