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Ан-24 с 46 людьми на борту пропал с радаров в Приамурье: губернатор раскрыл подробности

Губернатор Орлов: на борту пропавшего с радаров Ан-24 находились пять детей.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких километрах от аэропорта Тынды пропал пассажирский самолет Ан-24. На борту находилось 43 пассажира, включая пятерых детей. Об этом сообщил губернатор региона Орлов.

По информации, полученной от оперативных служб, сегодня в районе Тынды пропал с радаров пассажирский самолёт АН-24, который выполнял рейс из Благовещенска.

По предварительным сведениям, на борту находились 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа. Для проведения поисковых работ привлечены все доступные ресурсы и средства.

Жителям региона настоятельно рекомендовано верить только информации из официальных источников.