МЧС сообщило подробности о пропавшем Ан-24 с пассажирами на борту

Пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара» исчез с радаров при заходе на посадку в Амурской области. По данным МЧС России, воздушное судно следовало по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында и перестало выходить на связь в нескольких километрах от аэропорта города назначения.
На борту, по предварительной информации, находилось около 40 человек. К предполагаемому месту исчезновения самолёта уже направлены спасательные подразделения МЧС. Ведомство уточняет обстоятельства происшествия и точное количество людей на борту.
«В Приамурье ведется поиск самолета Ан-24. Предварительно, на борту порядка 40 человек. Для поисков к месту направлены спасатели МЧС России. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.
Прежде сообщалось, что самолёт должен был выйти на связь в контрольной точке, но этого не произошло. На борту находились около 40 пассажиров и шесть членов экипажа.