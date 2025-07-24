Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главу Тамбовской области Егорова задержали по подозрению в получении взятки

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бывшего главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Егоров задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). С ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства.

Сейчас у Егорова в Москве и Тамбове по нескольким адресам проводятся обыски.