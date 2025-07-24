Глава Амурской области уточнил информацию о пропавшем самолёте Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24, который следовал курсом из Благовещенска в Тынду в Амурской области, пропал с экранов радаров, сообщил глава региона Василий Орлов со ссылкой на оперативные службы.
«По предварительным данным, на борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа», — уточнил он в своём в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что начаты поиски воздушного судна, для чего задействованы все необходимые силы и средства. Орлов также призвал население доверять только проверенной информации.
Глава региона добавил, что информация о ситуации будет публиковаться на официальных площадках правительства Амурской области.