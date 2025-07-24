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Глава Амурской области уточнил информацию о пропавшем самолёте Ан-24

Глава Амурской области Орлов сообщил, что на борту самолёта Ан-24 находись 49 человек.

Источник: Аргументы и факты

Пассажирский самолет Ан-24, который следовал курсом из Благовещенска в Тынду в Амурской области, пропал с экранов радаров, сообщил глава региона Василий Орлов со ссылкой на оперативные службы.

«По предварительным данным, на борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа», — уточнил он в своём в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что начаты поиски воздушного судна, для чего задействованы все необходимые силы и средства. Орлов также призвал население доверять только проверенной информации.

Глава региона добавил, что информация о ситуации будет публиковаться на официальных площадках правительства Амурской области.