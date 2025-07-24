В Красноярском крае за сутки ликвидировано 5 пожаров

В микрорайоне Солнечный города Красноярска на балконе загорелись домашние вещи, площадь пламени составила 4 квадратных метра. До прибытия пожарных 10 человек самостоятельно покинули здание, еще одного человека сотрудники МЧС России спасли с помощью автолестницы. В тушении участвовали 17 человек и 4 единицы техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.