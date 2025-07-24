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В Красноярском крае за сутки ликвидировано 5 пожаров

За сутки в Красноярском крае потушено 5 пожаров, обошлось без погибших.

За сутки в Красноярском крае потушено 5 пожаров, обошлось без погибших.

В селе Ванавара Эвенкийского района огнем был охвачен жилой дом, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В тушении принимали участие 7 человек и 2 единицы техники. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В микрорайоне Солнечный города Красноярска на балконе загорелись домашние вещи, площадь пламени составила 4 квадратных метра. До прибытия пожарных 10 человек самостоятельно покинули здание, еще одного человека сотрудники МЧС России спасли с помощью автолестницы. В тушении участвовали 17 человек и 4 единицы техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

Пожарно-спасательные подразделения дважды выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.

Инцидентов на водных объектах не зарегистрировано.

Как раннее писал «МК в Красноярске», за сутки потушили 14 пожаров. Спасатели трижды привлекались к оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях.