Двое детей получили ожоги при растопке бани в Воложинском районе

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Двое мальчиков 14 и 6 лет получили ожоги различной степени тяжести во время растопки печи в бане, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Инцидент произошел днем 23 июля в деревне Новоселки Воложинского района.
По предварительной информации, старший брат, помогая бабушке, решил ускорить процесс горения, плеснув бензин в печь бани. Жидкость загорелась у него в руках. Подросток испугался и отбросил бутылку, попав бензином на младшего брата, у которого загорелись спина и голова. Пытаясь потушить огонь, старший мальчик также получил ожоги.
Свидетелем этого несчастного случая стала сестра мальчиков, она позвала бабушку, которая смогла сбить пламя и вызвала скорую.
Сейчас дети находятся в больнице, 6-летний мальчик получил ожоги 24% тела, а 14-летний — 15%.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Для установления всех обстоятельств произошедшего проводится проверка.