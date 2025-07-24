Двое детей получили ожоги при растопке бани в Воложинском районе

По предварительной информации, старший брат, помогая бабушке, решил ускорить процесс горения, плеснув бензин в печь бани. Жидкость загорелась у него в руках. Подросток испугался и отбросил бутылку, попав бензином на младшего брата, у которого загорелись спина и голова. Пытаясь потушить огонь, старший мальчик также получил ожоги.