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Двое детей получили ожоги при растопке бани в Воложинском районе

Братья помогали бабушке и растапливали баню, чтобы ускорить процесс, старший из них плеснул бензин в печь, но жидкость воспламенилась.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Двое мальчиков 14 и 6 лет получили ожоги различной степени тяжести во время растопки печи в бане, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Инцидент произошел днем 23 июля в деревне Новоселки Воложинского района.

По предварительной информации, старший брат, помогая бабушке, решил ускорить процесс горения, плеснув бензин в печь бани. Жидкость загорелась у него в руках. Подросток испугался и отбросил бутылку, попав бензином на младшего брата, у которого загорелись спина и голова. Пытаясь потушить огонь, старший мальчик также получил ожоги.

Свидетелем этого несчастного случая стала сестра мальчиков, она позвала бабушку, которая смогла сбить пламя и вызвала скорую.

Сейчас дети находятся в больнице, 6-летний мальчик получил ожоги 24% тела, а 14-летний — 15%.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Для установления всех обстоятельств произошедшего проводится проверка.