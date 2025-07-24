В Уфе пенсионерку оштрафовали по экстремистской статье

Согласно материалам дела, в мае подсудимая опубликовала в группе во «ВКонтакте» фразу, которую Черемушкинский райсуд Москвы в 2010 году признал экстремистской. Правонарушение выявил в июле сотрудник регионального МВД.
Подсудимая признала вину.
Октябрьский райсуд Уфы оштрафовал на 3 тыс. руб. пенсионерку за массовое распространение экстремистского материала (ст. 20.29 КоАП РФ), следует из постановления суда.
Согласно материалам дела, в мае подсудимая опубликовала в группе во «ВКонтакте» фразу, которую Черемушкинский райсуд Москвы в 2010 году признал экстремистской. Правонарушение выявил в июле сотрудник регионального МВД.
Подсудимая признала вину.