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В Уфе пенсионерку оштрафовали по экстремистской статье

Октябрьский райсуд Уфы оштрафовал на 3 тыс. руб. пенсионерку за массовое распространение экстремистского материала (ст. 20.29 КоАП РФ), следует из постановления суда.

Согласно материалам дела, в мае подсудимая опубликовала в группе во «ВКонтакте» фразу, которую Черемушкинский райсуд Москвы в 2010 году признал экстремистской. Правонарушение выявил в июле сотрудник регионального МВД.

Подсудимая признала вину.