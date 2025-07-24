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Самолет Ан-24 иркутской авиакомпании пропал с радаров

В Амурской области ищут пассажирский самолет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пассажирский самолет Ан-24 иркутской авиакомпании пропал с радаров и не вышел на связь. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России, самолет был в нескольких километрах от аэропорта города Тында.

— 24 июля в 11:21 по местному времени воздушное судно вылетело из Благовещенска в Тынду. В 12:58 самолет ушел на второй круг, после этого экипаж перестал выходить на связь, — уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Предварительно известно, что на борту было 43 пассажира, среди них пятеро детей и шесть членов экипажа. Для поисков к месту направлены спасатели МЧС. Надзорные ведомства выясняют все обстоятельства случившегося.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц».