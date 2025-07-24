Самолет Ан-24 иркутской авиакомпании пропал с радаров

— 24 июля в 11:21 по местному времени воздушное судно вылетело из Благовещенска в Тынду. В 12:58 самолет ушел на второй круг, после этого экипаж перестал выходить на связь, — уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.