Ураган привел к падению подъемного крана и отключению воды в Волжском

В результате происшествия пострадавших нет.
Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности.
Накануне вечером и ночью в Волгоградской области прошла сильная гроза. Сильный ветер привел также к обрыву кабелей линии электросети. Это обесточило водозаборные сооружения Волжского.
Местный водоканал сообщил, что в связи с этим в 18:45 среды прекратилась подача питьевой воды в поселок ЛПК. Так как в ближайшие два часа электроснабжение не удалось восстановить, организация была вынуждена уменьшить напор в трубах холодной воды во всем городе.
Однако, как рассказали «РГ» жители из разных частей Волжского, в результате на всех относительно высоких этажах люди остались полностью без водоснабжения. Сначала подачу ресурса восстановили через пару часов. Но потом вновь отключили — ориентировочно до пяти утра.