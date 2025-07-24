Ураган привел к падению подъемного крана и отключению воды в Волжском

Местный водоканал сообщил, что в связи с этим в 18:45 среды прекратилась подача питьевой воды в поселок ЛПК. Так как в ближайшие два часа электроснабжение не удалось восстановить, организация была вынуждена уменьшить напор в трубах холодной воды во всем городе.