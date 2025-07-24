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Ураган привел к падению подъемного крана и отключению воды в Волжском

В Волжском речном порту из-за ураганного порыва ветра упал подъемный кран, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 88% 763 мм рт. ст. +23°

В результате происшествия пострадавших нет.

Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности.

Накануне вечером и ночью в Волгоградской области прошла сильная гроза. Сильный ветер привел также к обрыву кабелей линии электросети. Это обесточило водозаборные сооружения Волжского.

Местный водоканал сообщил, что в связи с этим в 18:45 среды прекратилась подача питьевой воды в поселок ЛПК. Так как в ближайшие два часа электроснабжение не удалось восстановить, организация была вынуждена уменьшить напор в трубах холодной воды во всем городе.

Однако, как рассказали «РГ» жители из разных частей Волжского, в результате на всех относительно высоких этажах люди остались полностью без водоснабжения. Сначала подачу ресурса восстановили через пару часов. Но потом вновь отключили — ориентировочно до пяти утра.