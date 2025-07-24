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Раскрыто точное число пассажиров, летевших на пропавшем АН-24

На борту пропавшего самолета Ан-24 находились 43 пассажира, среди них пятеро детей, а также шесть членов экипажа.

На борту пропавшего самолета Ан-24 находились 43 пассажира, среди них пятеро детей, а также шесть членов экипажа. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным на борту сaмолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа», — написал Орлов.

Ранее сообщалось, что Ан-24, выполнявший рейс Благовещенск-Тында, перестал выходить на связь.

Губернатор призвал граждан не распространять нeпроверенную информацию и следить за официaльными сообщениями властей региона.