Раскрыто точное число пассажиров, летевших на пропавшем АН-24

На борту пропавшего самолета Ан-24 находились 43 пассажира, среди них пятеро детей, а также шесть членов экипажа. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем телеграм-канале.
«По предварительным данным на борту сaмолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа», — написал Орлов.
Ранее сообщалось, что Ан-24, выполнявший рейс Благовещенск-Тында, перестал выходить на связь.
Губернатор призвал граждан не распространять нeпроверенную информацию и следить за официaльными сообщениями властей региона.