Хотела быстро разбогатеть: 72-летняя самарчанка отдала мошеннику 1,4 млн рублей

Незнакомец предложил пенсионерке оформить «выгодный» вклад. В итоге жительница областного центра потеряла свои сбережения. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном ГУ МВД.
Собеседник попросил для получения прибыли внести свыше миллиона рублей. Далее женщина встретилась с неизвестным около дома в Ленинском районе города. Всего отдала ему около 1,4 млн рублей.
После незнакомец перестал отвечать на звонки. 72-летняя потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям.
Ранее приставы Самарской области взыскали с мошенника полтора миллиона рублей.
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