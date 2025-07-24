Падение дрона унесло жизнь женщины: в оперштабе рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ на Адлерский район Сочи

Украинские боевики в ночь на 24 июля попытались атаковать Сочи. Из-за падения обломков беспилотника погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения. Обе находились на улице в момент инцидента, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по ул. Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения», — говорится в сообщении.
Как уточнили в штабе, пострадавшую экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте работают экстренные службы. Позднее в том же районе вспыхнул пожар в гаражном кооперативе — огонь охватил четыре гаража общей площадью 200 квадратных метров. Возгорание ликвидировали к 2:51 ночи, жертв при пожаре нет.
Мэр Сочи Андрей Прошунин подтвердил информацию о происшествии в своем Telegram-канале. Он сообщил, что ночью в акватории Черного моря работала система ПВО, а обломки беспилотника упали на улице Авиационной. Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности при воздушной тревоге.
По данным властей, угроза воздушного нападения в настоящий момент отсутствует, городская инфраструктура функционирует в обычном режиме. Специалисты продолжают работу на месте происшествия.
Стоит напомнить, что с вечера 23 июля в аэропорту Сочи действуют временные ограничения. Воздушная гавань не принимает и не выпускает авиарейсы с 23:08. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Накануне осколки вражеских БПЛА упали на берег пляжа и территорию школы в поселке Кача, Севастополе. По словам губернатора Михаила Развожаева, в результате падения обломков повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях.
Как прежде писал сайт KP.RU, боевики киевского режима при помощи беспилотников атаковали тренажерный центр ЗАЭС. Взрывы прогремели всего в нескольких сотнях метров от энергоблока. Отмечалось, что в результате атаки возгорания на объекте не произошло, как не были зафиксированы и критические разрушения. Работа атомной электростанции продолжалась в штатном режиме.