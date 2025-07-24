Экс-главу Тамбовской области Егорова задержали по подозрению в получении взятки

Максим Егоров, ранее возглавлявший Тамбовскую область, был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили представители правоохранительных органов.
— Егоров задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). С ним проводятся следственные действия, — говорится в сообщении.
В настоящий момент следственные действия проходят по нескольким адресам в Москве и Тамбове, где у Егорова проводятся обыски, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что экс-замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в получении взяток на сумму около одного миллиарда рублей. Также по этому делу проходит бизнесмен Сергей Бородин. Тимур Иванов, по версии следствия, получал взятки не только в виде денег, но и пользовался услугами предпринимателей.
Бывшего замминистра обороны 1 июля приговорили к 13 годам колонии общего режима за растрату 216 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы. Чем завершилось дело Тимура Иванова — в материале «Вечерней Москвы».