Экс-главу Тамбовской области Егорова задержали по подозрению в получении взятки

Ранее стало известно, что экс-замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в получении взяток на сумму около одного миллиарда рублей. Также по этому делу проходит бизнесмен Сергей Бородин. Тимур Иванов, по версии следствия, получал взятки не только в виде денег, но и пользовался услугами предпринимателей.