72-летняя самарчанка хотела заработать на вкладах, но лишилась 1,4 млн рублей

В Самаре 72-летняя женщина стала жертвой мошенников, лишившись крупной суммы денег. Как сообщает региональное управление МВД, пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о хищении средств.
По данным правоохранительных органов, злоумышленники действовали по классической схеме. На телефон потерпевшей поступило сообщение от лица, представившегося сотрудником банка. Мошенник предложил выгодные условия по вкладу с повышенными процентами, для получения которых требовалось внести более миллиона рублей.
Поверив обещаниям быстрой прибыли, пенсионерка согласилась на личную встречу с предполагаемым банковским работником. В Ленинском районе города она передала неизвестному курьеру 1,4 млн рублей наличными.
Осознав обман после прекращения контактов с мошенником, женщина обратилась в правоохранительные органы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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