Житель Башкирии получил шесть лет колонии за смертельное избиение

В Агидели судили мужчину, которого обвиняли в нанесении смертельных травм своему знакомому. Преступление произошло в сентябре прошлого года в одном из кафе города.
Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, между пьяными мужчинами вспыхнула ссора, которая продолжилась на улице. В ходе драки житель Агидели ударил оппонента по голове, от чего тот умер.
Судья назначил мужчине шесть лет строгого режима и обязал выплатить вдове погибшего 600 тысяч рублей моральной компенсации. После оглашения приговора осужденного сразу взяли под стражу в зале суда.
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