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В Канске выясняют обстоятельства гибели подростка на озере

В Канске проводится проверка обстоятельств гибели 17-летнего юноши, утонувшего в озере Василевское вблизи деревни Сухая речка.

В Канске проводится проверка обстоятельств гибели 17-летнего юноши, утонувшего в озере Василевское вблизи деревни Сухая речка.

Сообщение о трагедии поступило в следственные органы ночью 24 июля 2025 года. По предварительным данным, юноша купался в озере в ночное время и не смог самостоятельно выбраться на берег.

В настоящее время спасатели нашли тело. Следственным отделом по Канскому району организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как раннее писал «МК в Красноярске», трагедия на реке Усолка: в Дзержинском утонул мужчина. МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде и призывает купаться только на оборудованных пляжах.