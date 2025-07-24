В Канске выясняют обстоятельства гибели подростка на озере

В Канске проводится проверка обстоятельств гибели 17-летнего юноши, утонувшего в озере Василевское вблизи деревни Сухая речка.
Сообщение о трагедии поступило в следственные органы ночью 24 июля 2025 года. По предварительным данным, юноша купался в озере в ночное время и не смог самостоятельно выбраться на берег.
В настоящее время спасатели нашли тело. Следственным отделом по Канскому району организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как раннее писал «МК в Красноярске», трагедия на реке Усолка: в Дзержинском утонул мужчина. МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде и призывает купаться только на оборудованных пляжах.