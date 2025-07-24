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Два человека погибли при атаке ВСУ на Краснодарский край

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Краснодарскому краю погибли два человека. Об этом в четверг, 24 июля, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Краснодарскому краю погибли два человека. Об этом в четверг, 24 июля, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

— В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений, — добавил он.

Кроме того, повреждения получила и нефтяная база. Всего из-за удара пострадали 11 человек, всем оказали амбулаторную помощь, уточнил Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава администрации федеральной территории «Сириус» в Сочи Краснодарского края Дмитрий Плишкин также сообщил о происшествии, связанном с атакой беспилотников. По его словам, произошло попадание по нефтебазе на улице Таврической.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь сбили 39 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над территорией страны.

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