Два человека погибли при атаке ВСУ на Краснодарский край

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Краснодарскому краю погибли два человека. Об этом в четверг, 24 июля, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
— В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений, — добавил он.
Кроме того, повреждения получила и нефтяная база. Всего из-за удара пострадали 11 человек, всем оказали амбулаторную помощь, уточнил Кондратьев в своем Telegram-канале.
Глава администрации федеральной территории «Сириус» в Сочи Краснодарского края Дмитрий Плишкин также сообщил о происшествии, связанном с атакой беспилотников. По его словам, произошло попадание по нефтебазе на улице Таврической.
Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь сбили 39 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над территорией страны.