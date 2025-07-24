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Под Самарой 37-летний водитель на ВАЗ опрокинулся в ДТП с Mitsubishi

23 июля в 10:20 в Сызрани произошло дорожно-транспортное происшествие.

23 июля в 10:20 в Сызрани произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным ГИБДД, 45-летняя женщина управляла автомобилем Mitsubishi ASX и двигалась по улице Саратовской в направлении улицы Свердлова. На нерегулируемом перекрестке с улицей Фридриха Энгельса она не уступила дорогу автомобилю LADA 211440.

LADA 211440 под управлением 37-летнего водителя двигался по главной дороге — улице Фридриха Энгельса со стороны улицы Рабочая в сторону улицы Московская. В результате столкновения автомобиль LADA опрокинулся. 40-летняя пассажирка Mitsubishi ASX была доставлена в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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