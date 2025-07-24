Росавиация начала поиски Ан-24 в Амурской области

Росавиация совместно с МЧС России и другими экстренными службами продолжает поисковые работы в Амурской области, где пропал самолет Ан-24. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на его поиски уже направлено поисково-спасательное воздушное судно.
— В Амурской области Росавиация в координации с МЧС России и другими службами ведет поиски самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». На поиски самолета вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации, — цитирует сообщение ТАСС.
Также стало известно, что СУ СК России на транспорте возбудило уголовное дело по факту пропажи пассажирского самолета в Амурской области, передает издание.
О происшествии стало известно утром 24 июля — речь идет о рейсе авиакомпании «Ангара», следовавшем по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Предположительно, самолет находится в нескольких километрах от последнего пункта маршрута — аэропорта в Тынде. Кроме того, отмечается, что на борту пропавшего пассажирского самолета находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. Связь с самолетом пропала после того, как борт при заходе на посадку ушел на второй круг.