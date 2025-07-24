Росавиация начала поиски Ан-24 в Амурской области

О происшествии стало известно утром 24 июля — речь идет о рейсе авиакомпании «Ангара», следовавшем по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Предположительно, самолет находится в нескольких километрах от последнего пункта маршрута — аэропорта в Тынде. Кроме того, отмечается, что на борту пропавшего пассажирского самолета находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. Связь с самолетом пропала после того, как борт при заходе на посадку ушел на второй круг.