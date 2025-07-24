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Землетрясение в Алаколе: что грозит отдыхающим

24 июля 2025 года в 08:47 по времени Астаны (03:47 по Гринвичу) в Жетысуской области, в 27 км к юго-востоку от города Ушарал, произошло землетрясение, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Согласно оперативным данным Казахстанского Национального Центра данных РГП ИГИ, эпицентр находился на координатах 46.02° северной широты и 81.24° восточной долготы, вблизи озера Алаколь. Магнитуда землетрясения составила mb=3.7, а энергетический класс — K=8.5.

Информация об ощутимости в населенных пунктах на момент публикации отсутствует.

Землетрясение магнитудой 3.7 классифицируется как слабое по международной шкале. Такие события обычно не вызывают значительных разрушений, но могут ощущаться вблизи эпицентра, особенно в районах с мягкими грунтами или на верхних этажах зданий. Энергетический класс K=8.5 указывает на умеренный выброс энергии, характерный для тектонических процессов в данном регионе.

Расположение эпицентра вблизи озера Алаколь объясняется геологическими особенностями региона. Жетысуская область находится в зоне повышенной сейсмической активности, связанной с тектоническими разломами Алтайской горной системы и Джунгарского региона. Такие землетрясения, хоть и не являются редкостью, требуют внимания со стороны сейсмологов для оценки возможных рисков.

На момент получения данных сведений об ощутимости землетрясения в Ушарале или других близлежащих населенных пунктах не поступало. Это может быть связано с относительно небольшой магнитудой и удаленностью эпицентра от крупных жилых зон. Однако жители близлежащих районов могли почувствовать слабые толчки, особенно в сельских местностях, где строения менее устойчивы к сейсмическим воздействиям.

Отсутствие сообщений о разрушениях или пострадавших подтверждает, что землетрясение не достигло критического уровня интенсивности. Тем не менее, подобные события служат напоминанием о необходимости соблюдения строительных норм в сейсмоопасных зонах и готовности населения к потенциальным рискам.

Регион Алаколя находится вблизи активных тектонических зон, где сталкиваются литосферные плиты, вызывая регулярные сейсмические события. Землетрясения магнитудой 3.0−4.0 в этом районе происходят несколько раз в год, но сильные землетрясения (магнитудой выше 6.0) редки. Последние крупные сейсмические события в Жетысуской области фиксировались в исторической перспективе, но их последствия были ограниченными благодаря низкой плотности населения в эпицентральных зонах.

Несмотря на слабую магнитуду землетрясения, жителям региона рекомендуется проверять состояние зданий на предмет устойчивости к сейсмическим нагрузкам.

Также нужно иметь план эвакуации и набор первой необходимости на случай более сильных толчков.

И необходимо следить за сообщениями Казахстанского Национального Центра данных и местных властей.