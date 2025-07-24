Землетрясение в Алаколе: что грозит отдыхающим

На момент получения данных сведений об ощутимости землетрясения в Ушарале или других близлежащих населенных пунктах не поступало. Это может быть связано с относительно небольшой магнитудой и удаленностью эпицентра от крупных жилых зон. Однако жители близлежащих районов могли почувствовать слабые толчки, особенно в сельских местностях, где строения менее устойчивы к сейсмическим воздействиям.