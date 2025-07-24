Украинские БПЛА атаковали нефтебазу «Лукойла» в 30 км от Сочи: что известно про стратегический объект

О пострадавших и последствиях атаки на нефтебазу неизвестно до сих пор.
В поселке Сириус Краснодарского края, который находится в 30 километрах от Сочи, сегодня ночью произошло попадание по нефтебазе, сообщил глава администрации федеральной территории (ФТ) Дмитрий Плишкин. Он уточнил, что поврежденный объект находится на улице Таврическая. По этому адресу там находится нефтебаза, которой владеет «Лукойл-Югнефтепродукт».
За час до этого Плишкин предупредил местных жителей и отдыхающих о работе противовоздушной обороны ПВО. О последствиях атаки не сообщается. Что известно о нефтебазе, кому она принадлежит и где находится — в материале URA.RU.
Что известно про нефтебазу в Сириусе.
Нефтебаза принадлежит «Лукойл-Югнефтепродукт». Она расположена на ФТ Сириус на улице Таврическая. На территории базы размещены 12 резервуаров, суммарный объем которых составляет 8 400 кубических метров. Объект находится на расстоянии двух километров от морского побережья. Напротив нефтебазы расположен Орнитологический парк. В непосредственной близости располагаются станция зарядки электромобилей «Роснефть» и мотодром.
Что произошло.
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Об атаке на нефтебазу сообщил в своем telegram-канале глава администрации Дмитрий Плишкин. Он отметил, что в результате удара беспилотника возникло возгорание. В связи с этим он обратился к жителям и туристам с просьбой воздержаться от передвижения по городу, а также от прогулок в прибрежной зоне Черного моря, где расположены опасные объекты.
Что говорят очевидцы.
Очевидцы писали в соцсетях о мощном взрыве и густом дыме, который поднимался над местом ЧП. На место оперативно отправились экстренные службы. О количестве пострадавших и масштабу разрушений пока никакой информации нет.
В «Сириусе» функционирует автономная система управления. Администрация возглавляется главой территории, которым по состоянию на июль 2025 года является Дмитрий Плишкин. Законодательные полномочия возложены на совет федеральной территории. «Сириус» находится в непосредственном подчинении у федеральных органов власти, располагает самостоятельным бюджетом, а также обладает полномочиями по установлению особых правовых режимов в различных областях, таких как градостроительство и образование.