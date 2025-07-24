В Омске вынесен суровый приговор группе финансовых мошенников

В результате 42 человека потеряли более 33,9 миллиона рублей. Организатор группы получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, его помощники-аналитики — от 3 лет и 6 месяцев до 5 лет и 3 месяцев, менеджеры — от 2 лет и 6 месяцев до 3 лет. Все осуждённые, кроме одной женщины, которой предоставлена отсрочка до достижения ребёнком 14 лет, были взяты под стражу в зале суда. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима и обязаны возместить нанесённый ущерб.