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В Омске вынесен суровый приговор группе финансовых мошенников

Все осуждённые были взяты под стражу в зале суда.

Источник: Прокуратура Омской области

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор 12 сотрудникам компании «Бишоп», признанным виновными в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

Преступная группировка была создана в 2017 году. Злоумышленники под видом финансовых консультантов обманывали пенсионеров, безработных и людей с ограниченными возможностями здоровья. Они убеждали граждан брать кредиты и вкладывать деньги в якобы надёжные торговые счета компании, не имевшей лицензии на брокерскую деятельность в России.

В результате 42 человека потеряли более 33,9 миллиона рублей. Организатор группы получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, его помощники-аналитики — от 3 лет и 6 месяцев до 5 лет и 3 месяцев, менеджеры — от 2 лет и 6 месяцев до 3 лет. Все осуждённые, кроме одной женщины, которой предоставлена отсрочка до достижения ребёнком 14 лет, были взяты под стражу в зале суда. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима и обязаны возместить нанесённый ущерб.

Ранее мы сообщали, что в Омске вдове участника СВО вернули деньги.