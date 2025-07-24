В Башкирии пенсионерке вернули похищенные мошенником деньги

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в январе прошлого года пожилой женщине поступил звонок от незнакомого мужчины, который представился сотрудником Центрального банка России. Он убедил ее перевести деньги на «безопасный» счет, поскольку якобы была зафиксирована попытка оформить на ее имя кредит. Потерпевшая перевела злоумышленнику почти 90 тысяч рублей.