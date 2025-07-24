В Башкирии пенсионерке вернули похищенные мошенником деньги

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в январе прошлого года пожилой женщине поступил звонок от незнакомого мужчины, который представился сотрудником Центрального банка России. Он убедил ее перевести деньги на «безопасный» счет, поскольку якобы была зафиксирована попытка оформить на ее имя кредит. Потерпевшая перевела злоумышленнику почти 90 тысяч рублей.
Во время расследования уголовного дела, возбужденного по статье «мошенничество», была установлена причастность жителя Алтайского края, на счет которого поступили деньги. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование денежными средствами. Топчихинский районный суд Алтайского края удовлетворил требования прокурора, обязав ответчика выплатить заявительнице более 100 тысяч рублей.