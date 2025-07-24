Обломки пропавшего Ан-24 нашли в 15 километрах от Тынды

Специалисты обнаружили в 15 километрах от Тынды обломки пропавшего самолета Ан-24. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в МЧС России.
На месте падения судна в Амурской области горит фюзеляж.
— Спасатели следуют к месту происшествия, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Связь с пассажирским самолетом Ан-24 пропала примерно в 8:00 по московскому времени. На борту воздушного судна, по предварительной информации, находилось 46 человек. Речь идет о рейсе авиакомпании «Ангара», следовавшем по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.
Позже глава региона Василий Орлов уточнил, что на борту пропавшего пассажирского самолета Ан-24, следовавшего из Благовещенска в Тынду, находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа.