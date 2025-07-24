Обломки пропавшего Ан-24 нашли в 15 километрах от Тынды

Связь с пассажирским самолетом Ан-24 пропала примерно в 8:00 по московскому времени. На борту воздушного судна, по предварительной информации, находилось 46 человек. Речь идет о рейсе авиакомпании «Ангара», следовавшем по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.