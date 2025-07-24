Краснодарский губернатор сообщил печальные новости из Сочи

Губернатор сообщил о погибших после атак дронов ВСУ.
Число погибших после атаки беспилотников ВСУ в Сочи выросло до двух. Информацию сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.
«В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений», — написал глава.
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В результате инцидента пострадали 11 человек, четверо из которых были госпитализированы. Среди них — сотрудник ДПС, которого планируется транспортировать в краевую больницу с помощью санитарной авиации. Остальные пострадавшие получили необходимую амбулаторную помощь.
Кондратьев добавил, что медицинские учреждения региона находятся в полной готовности для оказания своевременной поддержки всем нуждающимся. Мэру Сочи Андрею Прошунину поручено организовать оказание помощи семьям погибших и пострадавших.
Ночная атака украинских БПЛА на Сочи стала одной из крупнейших за всю историю подобных инцидентов. Средствами ПВО был уничтожен 21 беспилотник. Один из дронов нанес удар по нефтебазе, расположенной на федеральной территории «Сириус».