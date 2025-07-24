ФСБ задержала девять россиян, призывавших к убийствам военных

«Федеральной службой безопасности России на территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей, Еврейской автономной области задержаны девять граждан Российской Федерации, причастных к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей. У задержанных изъяты средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждены и расследуются уголовные дела по части второй статьи 205.2 (пропаганда терроризма) и части второй статьи 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) УК России. Подозреваемые заключены под стражу.
ФСБ предупреждает, что «основными целевыми аудиториями украинских вербовщиков являются лица, не обладающие базовыми юридическими познаниями и не отдающие себе отчет в тяжести совершаемых деяний», и призывает к бдительности и нетерпимости к таким провокациям в интернете.