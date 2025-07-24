Нижегородца и экс-главу Тамбовской области Егорова задержали за взятку

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завел дело о взятках против экс-главы нижегородского «ГУММиД» Левдикова. Напомним также, что экс-главу Советского района Нижнего Новгорода Владимира Исаева приговорили к 8 годам колонии за взятки.