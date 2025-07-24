Пассажирский самолет Ан-24 пропал в Амурской области после мощного урагана: главное к этому часу

В Амурской области в нескольких километрах от аэропорта города Тында с радаров исчез пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. 24 июля в 11:21 по местному времени Ан-24 вылетел из Благовещенска. В 12:58 после попытки повторного захода на посадку экипаж перестал выходить на связь, а самолет пропал с экранов радиолокаторов.