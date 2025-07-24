Самолёт Ан-24 перестал выходить на связь при заходе на посадку

Пассажирский самолёт Ан-24, поиски которого начались в Амурской области, перестал выходить на связь во время захода на посадку в аэропорту города Тында, сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что он вылетел из Благовещенска в 11 часов по местному времени (5 часов утра мск) и достиг пункта назначения ближе к 13 часам. Воздушное судно пропало с радаров после того, как ушло на второй круг перед посадкой.
Также сообщается, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, которое привело к гибели более трёх лиц.