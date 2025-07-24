Житель Самарской области нашел и незаконно хранил коробку с 27 патронами

Уголовное дело завели на сызранца. Боеприпасы были пригодны к стрельбе, объяснили в региональном главке.
Полицейские с разрешения суда осмотрели квартиру горожанина с криминальным прошлым. В одной из комнат нашли 27 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 миллиметров. Разрешения на хранение не было.
Мужчина уточнил: коробку с боеприпасами заметил на улице и оставил у себя дома. При этом знал, что нарушает закон. Сейчас проходит по уголовному делу. Правоохранители продолжают выяснять детали произошедшего.
Ранее в Самарской области задержали водителя с заряженным травматом в машине.
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