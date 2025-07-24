Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Самарской области нашел и незаконно хранил коробку с 27 патронами

Уголовное дело завели на сызранца. Боеприпасы были пригодны к стрельбе.

Уголовное дело завели на сызранца. Боеприпасы были пригодны к стрельбе, объяснили в региональном главке.

Полицейские с разрешения суда осмотрели квартиру горожанина с криминальным прошлым. В одной из комнат нашли 27 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 миллиметров. Разрешения на хранение не было.

Мужчина уточнил: коробку с боеприпасами заметил на улице и оставил у себя дома. При этом знал, что нарушает закон. Сейчас проходит по уголовному делу. Правоохранители продолжают выяснять детали произошедшего.

Ранее в Самарской области задержали водителя с заряженным травматом в машине.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.