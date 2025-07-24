ФСБ: В регионах России задержали девять человек, призывавших к убийствам военных

Сотрудники ФСБ задержали девятерых жителей России в восьми регионах страны по подозрению в призывах к расправе над российскими военнослужащими. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
— Федеральной службой безопасности на территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей, Еврейской автономной области задержаны девять граждан Российской Федерации, причастных к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей, — отметили в ЦОС.
В ходе оперативных мероприятий у задержанных изъяли мобильные телефоны и другие устройства, которые, по данным следствия, использовались для распространения противоправной информации.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям о пропаганде терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности. Всем фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.
Ранее в Северной Осетии задержали двух 15-летних подростков, подозреваемых в подготовке теракта против сотрудников правоохранительных органов. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.