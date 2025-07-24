В Самарской области 38-летний водитель Renault влетел в Land Cruiser

23 июля в 20:30 на 60-м километре автодороги «Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан» произошло столкновение трех транспортных средств. Согласно материалам ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля Renault Premium в составе автопоезда Samro нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.
В результате нарушения произошло столкновение с двигавшимся впереди автомобилем Land Rover под управлением 60-летнего мужчины. После удара Land Rover столкнулся с автомобилем Lada Vesta, которым управлял 36-летний водитель, двигавшийся в попутном направлении.
Водителю Land Rover назначено амбулаторное лечение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. На месте работали экстренные службы.
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