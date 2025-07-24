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В Самаре 72-летняя женщина перевела мошеннику 1,4 млн рублей

В Самаре пенсионерка стала жертвой мошенника.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местная жительница стала очередной жертвой мошенничества. Пенсионерка лишилась последних сбережений, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По информации полиции, 72-летняя горожанка получила сообщение от неизвестного, который представился сотрудником банка. Незнакомец предложил самарчанке получить выгодный процент от вклада, переведя на указанный счет крупную сумму. Женщина поддалась на уговоры афериста и встретилась с курьером, которому передала около 1,4 млн рублей.

После этого незнакомец перестал выходить на связь. Пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Напомним, мошенники могут представляться сотрудниками государственных или финансовых учреждений. Важно помнить, что официальные представители структур не будут просить личные данные и заставлять передавать или переводить средства на неизвестные счета.