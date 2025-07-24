В Самаре 72-летняя женщина перевела мошеннику 1,4 млн рублей

После этого незнакомец перестал выходить на связь. Пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Напомним, мошенники могут представляться сотрудниками государственных или финансовых учреждений. Важно помнить, что официальные представители структур не будут просить личные данные и заставлять передавать или переводить средства на неизвестные счета.