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В Турции россиянин умер после драки с соотечественниками

СТАМБУЛ, 24 июл — РИА Новости. Гражданин РФ скончался в турецкой Аланье, получив ножевое ранение в ходе драки с двумя соотечественниками, сообщает турецкое агентство DHA.

Источник: Reuters

Инцидент произошел в ночь на среду в районе Махмутлар.

«Между 35-летним гражданином РФ Андреем Макаровым и двумя его соотечественниками Н. К. (21 год) и К. С. (27 лет) по какой-то причине возник конфликт. Началась драка, Макарова ударили ножом в спину. Свидетели драки вызвали экстренные службы. Медики и жандармерия обнаружили Макарова тяжело раненым, лежащим на спине», — пишет агентство.

Макарову оказали первую медицинскую помощь на месте и затем госпитализировали, но он скончался, несмотря на усилия врачей, отмечает СМИ.

Двое подозреваемых были задержаны полицией в их квартирах после того, как полицейские проанализировали записи с камер видеонаблюдения. Начато расследование.