В Турции россиянин умер после драки с соотечественниками

Инцидент произошел в ночь на среду в районе Махмутлар.
«Между 35-летним гражданином РФ Андреем Макаровым и двумя его соотечественниками Н. К. (21 год) и К. С. (27 лет) по какой-то причине возник конфликт. Началась драка, Макарова ударили ножом в спину. Свидетели драки вызвали экстренные службы. Медики и жандармерия обнаружили Макарова тяжело раненым, лежащим на спине», — пишет агентство.
Макарову оказали первую медицинскую помощь на месте и затем госпитализировали, но он скончался, несмотря на усилия врачей, отмечает СМИ.
Двое подозреваемых были задержаны полицией в их квартирах после того, как полицейские проанализировали записи с камер видеонаблюдения. Начато расследование.