В Турции россиянин умер после драки с соотечественниками

«Между 35-летним гражданином РФ Андреем Макаровым и двумя его соотечественниками Н. К. (21 год) и К. С. (27 лет) по какой-то причине возник конфликт. Началась драка, Макарова ударили ножом в спину. Свидетели драки вызвали экстренные службы. Медики и жандармерия обнаружили Макарова тяжело раненым, лежащим на спине», — пишет агентство.