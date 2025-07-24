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Минусинца отправили под арест за побег с места ДТП с ребенком

В Красноярском крае водитель получил 5 суток ареста за оставление места ДТП с участием ребенка-велосипедиста.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла днем 23 июля в Минусинске. 29-летний мужчина на ВАЗ-210740 ехал по улице Тимирязева в направлении Трегубенко и сбил 11-летнего ребенка. Мальчик на велосипеде, не спешившись, пересекал дорогу по нерегулируемому переходу.

Водитель остановился. Он и его жена пообщались с мамой мальчика по телефону. После этого они уехали, не дождавшись полиции и скорой помощи.

«Позже на место происшествия приехала мама ребенка и скорая медицинская помощь, которую вызвали очевидцы. Мама с мальчиком отправились в больницу на обследование, где ребенку была оказана медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе.

Личность водителя быстро установили. Оказалось, что мужчина никогда не получал прав, но уже несколько раз привлекался к административной ответственности.

«По факту оставления места ДТП в отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток», — рассказали в пресс-службе.