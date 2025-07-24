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Пропавший самолет Ан-24 нашли в Амурской области

Пропавший в Амурской области Ан-24 найден, идет первичное обследование. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в Центре обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

Пропавший в Амурской области Ан-24 найден, идет первичное обследование. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в Центре обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

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