Shot: князь Трубецкой госпитализирован из-за осложнений после пневмонии

Князя Александра Трубецкого, прямого потомка известных дворянских родов Трубецких и Голицыных, госпитализировали в одну из клиник Москвы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Как передает Telegram-канал, 78-летнего Трубецкого экстренно доставили в реанимацию с осложнениями на фоне ранее перенесенной пневмонии. Позже его состояние смогли стабилизировать.
Александр Трубецкой родился в Париже в 1947 году. Он принимал активное участие в деятельности общественных организаций, а также имеет звание почетного профессора Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.
На прошлой неделе вернувшегося из Израиля телеведущего Владимира Молчанова экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из московских больниц. Как сообщалось, ему стало плохо в следствии желудочно-кишечного кровотечения.