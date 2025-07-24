Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: князь Трубецкой госпитализирован из-за осложнений после пневмонии

Врачи смогли стабилизировать состояние князя Трубецкой.

Источник: Комсомольская правда

Князя Александра Трубецкого, прямого потомка известных дворянских родов Трубецких и Голицыных, госпитализировали в одну из клиник Москвы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Как передает Telegram-канал, 78-летнего Трубецкого экстренно доставили в реанимацию с осложнениями на фоне ранее перенесенной пневмонии. Позже его состояние смогли стабилизировать.

Александр Трубецкой родился в Париже в 1947 году. Он принимал активное участие в деятельности общественных организаций, а также имеет звание почетного профессора Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.

На прошлой неделе вернувшегося из Израиля телеведущего Владимира Молчанова экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из московских больниц. Как сообщалось, ему стало плохо в следствии желудочно-кишечного кровотечения.