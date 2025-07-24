В Челябинской области девочка вскрыла родительский сейф и отдала мошенникам 10,5 млн рублей

Всё началось со звонка «курьера» из службы доставки цветов. Он сообщил, что на имя девушки заказан букет, но для его получения нужно продиктовать код авторизации. После этого подростку позвонил «сотрудник Роскомнадзора», который сообщил, что доступом к её личному кабинету на Госуслугах завладели неизвестные и уже оформили доверенность на гражданина другой страны.
— Звонивший предупредил о якобы уголовной ответственности для всех членов семьи, если на счёт поступят средства. Рассказывать о произошедшем кому-либо из родственников потерпевшей запретили, — рассказали в полиции.
Затем девушке позвонил «сотрудник правоохранительных органов». Он сообщил, что скоро в их квартире пройдёт обыск, и чтобы избежать уголовной ответственности, нужно задекларировать деньги и ценные вещи.
— Несовершеннолетняя включила видеосвязь и передвигалась по дому, чтобы собеседник мог осмотреть помещение и сообщить, какие ценные вещи необходимо передать в организацию. Увидев сейф, мнимый сотрудник убедил вскрыть его на случай, если там находятся деньги, — отметили в пресс-службе.
Девочка при помощи болгарки спилила замок на двери сейфа и забрала деньги, которые передала приехавшему курьеру. Он должен был привезти их обратно через пару часов после того, как их «задекларирует». Когда этого не произошло, подросток рассказала о произошедшем родителям. Отец девушки обратился в полицию.