В Челябинской области девочка вскрыла родительский сейф и отдала мошенникам 10,5 млн рублей

Всё началось со звонка «курьера» из службы доставки цветов. Он сообщил, что на имя девушки заказан букет, но для его получения нужно продиктовать код авторизации. После этого подростку позвонил «сотрудник Роскомнадзора», который сообщил, что доступом к её личному кабинету на Госуслугах завладели неизвестные и уже оформили доверенность на гражданина другой страны.